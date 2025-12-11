モデルでタレントの藤田ニコルさん（27）が11日、自身のインスタグラムで妊娠したことを発表しました。2023年8月、俳優の稲葉友さん（32）との結婚を報告していた藤田ニコルさん。稲葉さんとの連名で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と第1子の妊娠を発表しました。さらに「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です。これからもひとつひとつの仕事に真摯に向