【新華社北京12月11日】中国西蔵自治区那曲（ナクチュ）市の双湖県で11日午後7時59分（日本時間同8時59分）、マグニチュード（M）5.0の地震があった。震源は北緯32.95度、東経88.65度で、震源の深さは10キロ。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。