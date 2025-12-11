4年前、愛媛県新居浜市で一家3人を殺害した罪に問われた50代の男について、最高裁は上告を退ける決定をしました。無期懲役が確定することになります。河野智被告（58）は2021年10月、新居浜市の住宅で、この家に住む元同僚の男性（当時51）と男性の両親（いずれも当時80）の3人をナイフで突き刺して殺害した罪に問われています。一審の松山地裁は、「精神障害の影響を踏まえても犯行に及んだ意思決定は厳しく非難されるべき」など