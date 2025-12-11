佐賀南署は11日、佐賀市の30代男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス副業詐欺に遭い、約165万円をだまし取られたtpして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、7月中旬頃、被害者がマッチングアプリを通じて知り合った外国籍の女性を名乗る人物から、別のSNSで、「ちょっと仕事を手伝ってほしい」「月数万円でもできるし、もうけるからしてみたら」などとブランド品のプロモーションの副業話を持ちかけられた。9月26