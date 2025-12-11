明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆いろいろな事に不満を抱いてしまいがち。でも今は思い切った行動をとるのは控えたいもの。何事も現状維持を心がけるのが正解です。B型の運勢……★★★★★今日のあなたはとてもさえています。思い立ったらすぐ実行に移す事ができるでしょう。今日は課題に取り組むのに最適な日です。O型の運勢……★★★