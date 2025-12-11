政府の物価高対策に盛り込まれた自治体への交付金を活用し、新潟市は市民1人あたり現金3000円を給付する方針を示しました。 政府が食料の物価高対策として補正予算案に盛り込んだ1人あたり3000円、総額4000億円の交付金。その活用法として政府はおこめ券などの活用を推奨していますが、各自治体が自由に決められることになっています。新潟市議会の一般質問で、この交付金の活用方法を問われた中原八一市長は…【新潟市中原八一