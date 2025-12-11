きょう（11日）夜、首都高速道路で乗用車とバイクの事故があり、バイクを運転していた62歳の男性が川に落下しました。男性は自ら泳いで岸に向かい、病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。きょう午後7時前、首都高速向島線の下り江戸橋ジャンクション付近で「乗用車とバイクの事故で、バイクの運転手が下の川に落ちた」と乗用車の運転手から110番通報がありました。警視庁によりますと、乗用車とバイクが接触したあ