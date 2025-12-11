¿·³ã¸©µÄ²ñ¤Ç¤Ï¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¾ÃÈñÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ç¤Ï¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ 12·î10Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬ÍÆÇ§¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¡Ú¹ñÌ±Ì±¼ç¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½¡Û¡ÖÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼óÁê¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¡ØÂçÀÚ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦