バイクに乗り暴走行為を繰り返していたとして、11月から12月にかけ道路交通法違反の疑いで新潟県上越市に住む18歳の男子高校生ら5人が逮捕・書類送検されました。 上越警察署で12月11日報道陣に公開されたのは…【記者リポート】「こちらが押収された特攻服とバイク。少年らはこちらのバイクに3人、そして向こう側のバイクに2人が乗り、それぞれ暴走行為をくり返していました」このバイクに乗り暴走行為を繰り返していたと