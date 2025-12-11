俳優の北川景子さん（39）が10日、都内で開催された『ELLE CINEMA AWARDS 2025』授賞式に吉沢亮さん（31）らとともに登場。自身の作品での体当たりの挑戦を明かしました。北川さんは主演した映画『ナイトフラワー』で、日本の映画界で輝いた俳優に贈られる『エル ベストアクトレス賞』を受賞しました。■デビュー22年主演作品で初の映画賞受賞北川さんは「デビューして22周年になるんですけれども主演で映画賞をいただくのが初め