¼¯»ùÅç»Ô¡¦ºùÅç¤Çº£Ç¯9·î¡¢³¤´ß¶á¤¯¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬ËÜÀÒ¡¦Åçº¬¸©¤Î40Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯9·î¡¢¼¯»ùÅç»ÔºùÅçÀÖ¿å¤Î³¤´ß¶á¤¯¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÀÒ¡¦Åçº¬¸©¤Ç½»µïÉÔÄê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î40Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »à°ø¤ÏÉÔ¾Ü¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ïÀ­¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÈ¯