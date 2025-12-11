女優・長濱ねるの抜群スタイルが大反響だ。長濱は１１日に自身のインスタグラムを更新し、カバーを務めた雑誌「ａｒ」（アール）１月号（１２日発売）の表紙を披露した。雑誌の公式Ｘ（旧ツイッター）でも投稿され、「ａｒ歴の長い長濱ねるが念願のカバーガール初登場。彼女の『好き』がぎゅんっと詰まったページは美とときめきの宝箱。内から湧き出る特別な可愛さと圧倒的美の秘密をそっとのぞいてみて」と伝えた。長濱は