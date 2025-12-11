元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏が11日放送のカンテレ発フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。中国軍の戦闘機による自衛隊機へのレーダー照射問題について言及した。問題が発生したのは12月6日で、中国軍の戦闘機が日本の自衛隊機に対して2度にわたってレーダー照射を行った。このレーダーは「火器管制用レーダー」で、攻撃をする際にミサイルを発射するための目標を定める「ロッ