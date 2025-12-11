都内の高齢女性から現金をだましとったとして逮捕された暴力団組員の男性が不起訴処分となりました。仲間と共謀し東京・江戸川区の高齢女性に女性の息子などをかたりウソの電話をかけ現金350万円をだましとったとして、ことし9月に逮捕された、指定暴力団稲川会傘下組織の男性について、さいたま地検熊谷支部は10日付で不起訴処分としました。さいたま地検熊谷支部は、不起訴処分の理由を明らかにしていません。