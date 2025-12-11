メインプール僕が訪れた11月上旬はちょうど”HOT POOL”がスタートしたばかり。水温が約40℃まで温められ、温水プールというよりは、特大露天風呂という印象でした！高い建物がなくて、空が広くて太陽も綺麗！3月末までの”HOT POOL”期間中は温かな水に包まれながら、真冬の空に広がる満点の星空などの贅沢な風景も堪能できると話題で、都心から車で約70分という近距離にありながら海外リゾートのような感覚を味わえる場所として