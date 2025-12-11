今年度の補正予算案が衆議院本会議で採決され与党に加えて、国民民主党や公明党などの野党も賛成し、可決されました。今年度の補正予算案の総額はおよそ18.3兆円で、子ども1人あたり2万円の給付や電気・ガス料金の補助などを盛り込まれています。衆議院本会議での採決では、与党に加えて国民民主党と公明党など一部の野党も賛成し、可決されました。国民民主党・玉木代表「実質今日、ガソリンの暫定税率が廃止できたと思うので、そ