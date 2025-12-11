旅行サイトの会員が選んだ「人気温泉地ランキング」が10日に発表されました。全国の有名温泉がランクインする中、1位に選ばれたのは…？【画像で見る】絶景温泉からながめる“ダイヤモンド桜島”大分勢が躍進「もう一度行ってみたい温泉地」発表井上貴博キャスター：「もう一度行ってみたい温泉地」が発表されました。【もう一度行ってみたい温泉地】※じゃらん 人気温泉地ランキング20261位：群馬・草津温泉3年連続1位