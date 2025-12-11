2025Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬11Æü¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ê¤É¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢½°µÄ±¡¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¡§µ¯Î©Â¿¿ô¡¢¤è¤Ã¤ÆÎ¾°Æ¤È¤â°Ñ°÷Ä¹Êó¹ð¤ÎÄÌ¤ê²Ä·è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¡×¡Ö2026Ç¯1·î¤«¤é3·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¡×¡Ö¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ø½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡Ù¤Î³È½¼¡×¤Ê¤É¤ò