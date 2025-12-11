◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）２歳女王の座を争う阪神ＪＦ。坂本達洋記者が担当する「考察」キーポイント編は、長距離輸送がある関東馬のヒズマスターピースに注目した。関西圏の競馬場で行われる阪神ＪＦは、やはりホームの関西馬が有利な印象だ。過去２０年間の勝ち馬を見ても、関西馬が１４勝と結果を残している。キャリアの浅い２歳牝馬とあって、関東馬が長距離輸送や環境の