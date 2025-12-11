7年前、千葉県市川市で女性に性的暴行を加えるなどした罪に問われ、一審で懲役8年の実刑判決が言い渡されたアメリカ国籍の被告の控訴審で、東京高裁は、審理を千葉地裁に差し戻す判決を言い渡しました。クリストファー・ステイブン・ペイン被告（33）は2018年、市川市で帰宅途中の女性（当時20）に性的暴行を加え、けがをさせた罪に問われ、一審の千葉地裁は懲役8年の実刑を言い渡しました。被告側は「無罪証拠を無視したDNA鑑定に