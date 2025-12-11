元日本テレビでフリーの馬場典子アナウンサーがが１１日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。「色えんぴつコンクール」で７人中最下位に沈み、意気消沈した。特待生２級の馬場アナは東京・品川のエキュート品川を舞台に「冬の駅ナカグルメを描く」というお題に挑戦。光宗薫、田中道子、「野性爆弾」くっきー！、レイザーラモンＨＧ、犬山紙子、松田悟志とアート系の実力者勢ぞろいの大一番に気合十分で臨