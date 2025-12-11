１１日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後８時）の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」で、今年のレギュラー陣の中からクビになるのが「最大３人」であることが発表された。今回は前週に続き、「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」横山裕と俳優・ムロツヨシをゲストに迎え、グランドプリンスホテル新高輪の和食・清水で「大忘年会ゴチ」を展開。設定金額３万５０００円でピタリを争った。ここまで