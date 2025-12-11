テレビ東京系の看板番組になった人気グルメドラマシリーズ「孤独のグルメ」（主演・松重豊）の主人公・井之頭五郎の新フィギュアが、五郎さんファンの間で話題になっている。過去にもフィギュアになっている五郎さんだが、今年１月の映画「劇映画 孤独のグルメ」の公開を記念して、リニューアル版が来年９月にリリースされる（参考価格・税込み１万４８００円）。今回は懐かしい雰囲気が漂う定食屋の入り口がセットになった