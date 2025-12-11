女優・のん（32歳）が、12月10日に放送されたラジオ番組「ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演。たこ焼きは「びしょびしょ派」だと語った。のんが番組のゲストとして登場し、ホテルの有料チャンネルでお笑いを見ていて、ナイツやメイプル超合金・安藤なつの作品も見ていると話し、安藤なつの“飲めるたこ焼き”の話題などで盛り上がる。のんは“たこパ”はしたことはないが、関西の実家にいた頃は家族で食べたりしていたこと