飯田市の佐藤健市長が今年の夏に新盆を迎えた市内の有権者の自宅を訪れ、「見舞い」として現金を手渡していたことが分かりました。専門家は公職選挙法に抵触する可能性があると指摘しています。飯田市 佐藤健市長「法令に違反するというご指摘なので来年からは控えようと思っていますけど」11日朝、テレビ信州の取材にこう答えた飯田市の佐藤健市長。2020年に初当選し、現在2期目ですが、今年の夏に新盆を迎えた有権者の自宅を訪れ