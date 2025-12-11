気象台は、午後9時46分に、暴風雪警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表 11日21:46時点福島県の海上では、12日明け方から12日朝まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■いわき市□暴風雪警報【発表】12日明け方から12日朝に