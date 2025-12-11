千葉県市川市で2018年、女性に性的な暴行を加えて足などにけがをさせた罪に問われているアメリカ国籍の男の裁判の控訴審で、東京高裁は男に懲役8年を言い渡した1審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻しました。アメリカ国籍のクリストファー・ステイブン・ペイン被告は2018年7月、千葉県市川市の路上で帰宅途中の女性（当時20）に性的な暴行を加え、足などにけがをさせた罪に問われていて、無罪を主張しています。1審の千葉地裁では