ももいろクローバーZの百田夏菜子さん（31）、俳優の本郷奏多さん（35）が10日、神奈川・横浜赤レンガ倉庫で行われたイベントに登場。サンタ姿のピカチュウとともにツリーの点灯式を行いました。今回、Pokémon Happy Holidays 『Pokémon LEGENDS Z-A M 次元ラッシュ』配信記念イベントの参加者が『ピカピカ“ほうでん”ツリー』を点灯しました。■サンタ姿のピカチュウ登場に大盛り上がり点灯式にはサンタ姿のピカチュウ