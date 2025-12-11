楽天銀行株式会社は、円定期預金に特別金利を適用する「円定期預金 冬のボーナスキャンペーン」を2025年11月21日（金）〜2026年1月31日（土）までの期間限定で実施すると発表しました。1年ものは年1.00％（税引後年0.796％）、6カ月ものは年0.80％（税引後年0.637％）という特別金利が設定されており、キャンペーン前の金利と比較するとそれぞれ約3.6倍、約3.5倍となっています。具体的なキャンペーンの内容は？期間：2025年11月21