中国軍の大型無人機「九天」＝2024年11月、中国広東省珠海市（共同）【北京共同】中国国営通信新華社は11日、中国軍の戦闘機や無人機を製造する国有企業、中国航空工業集団が、大型無人機「九天」の初飛行に成功したと報じた。機体内に100機の小型無人機を収容できるとされ、「ドローン空母」と呼ばれている。九天は全長約16メートル、航続距離は7千キロ、最長12時間の飛行が可能で空対空や空対地、空対艦のミサイルも搭載でき