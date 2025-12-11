国民民主党は１１日、居住目的以外の住宅の保有に課税する「空室税」法案を衆院に提出した。投機目的の取引による不動産価格の高騰を抑制する狙いがある。法案は、都市部や保養地で人が住んでいない住宅の所有者に、土地価格に応じて市町村が課税できるようにする内容だ。取得後２年以内に売却した場合の所得税や法人税の上乗せも盛り込んだ。手順を定めたプログラム法案で、政府に１年以内の法制化を求めた。価格高騰を巡っ