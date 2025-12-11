元ＡＫＢ４８でモデル、アーティストの光宗薫がが１１日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。「色えんぴつコンクール」で、１００点満点での完全優勝を飾った。同番組での芸術系タイトル戦１２冠で、色えんぴつ絵画でも名人３段を誇る光宗は東京・品川のエキュート品川を舞台に「冬の駅ナカグルメを描く」というお題に挑戦。田中道子、「野性爆弾」くっきー！、レイザーラモンＨＧ、犬山紙子、松田悟志、