◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第６節Ｇ大阪２―０ラーチャブリー（１１日・パナソニックスタジアム吹田）Ｊ１のＧ大阪が、今季最終戦を勝利で飾った。これで１次リーグではクラブ初の６戦全勝となった。テンポよくボールを回して攻め込み、何本もシュートを放った。それでも得点にはつながらず、前半はスコアレスで折り返した。迎えた後半は８分、右サイドを駆け上がってきたＤＦ半田陸のクロスに、ＭＦ名和田我空が頭で合わせ