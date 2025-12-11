秋田朝日放送 去年10月に経営不振で事業を停止した能代市唯一の酒蔵が再開することになりました。背景には地元企業の支援がありました。 創業１５０年の能代市の酒蔵、喜久水酒造。香り豊かな「花散里」など主に県産の酒米を使用したおよそ１０種類の日本酒を造っています。一番の売りは鉄道のトンネル跡を使って貯蔵した日本酒です。全長およそ１００メートルのトンネル内は温度が常に１１℃に保たれています。光熱