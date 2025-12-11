米株価指数先物時間外取引下げ幅を縮小、ダウ先物は３６ドル安 東京時間21:14現在 ダウ平均先物12月限48071.00（-36.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物12月限6863.25（-28.50-0.41%） ＮＡＳＤＡＱ100先物12月限25628.75（-169.25-0.66%）