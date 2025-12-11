中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、世界人権デーに関する質問に答え、「中国は人権の尊重と保障を一貫して重視しており、時代の流れに即し、自国の国情にかなった人権発展の道を歩んできた」と述べた。さらに「中国は国連の人権事業に積極的に関与し、各国と幅広い交流・協力を進めている」とし、「今後も国際人権事業の発展に