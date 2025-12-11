チュニジアサッカー連盟(FTF)は11日、アフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)に臨むチュニジア代表メンバー28人を発表した。11月シリーズの3試合で1試合45分間の出場にとどまっていたガンバ大阪所属のFWイッサム・ジェバリは選外となった。チュニジアは来年夏の北中米W杯で日本代表と同じF組に入っており、グループリーグ第2戦で対戦予定。今月下旬から来年1月中旬にかけて行われるAFCONにはMFエリス・スキリ(フランクフル