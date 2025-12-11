[12.11 ACL2第6節 G大阪 2-0 ラチャブリFC 吹田]ガンバ大阪は11日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)のF組最終節でラチャブリFC(タイ)をホームに迎えて2-0で勝利した。今季限りで退任するダニエル・ポヤトス監督体制のラストマッチで白星を収め、笑顔で今シーズンの全日程を終了。首位通過は今節を前に決まっており、決勝トーナメントの対戦相手は抽選で決定する。G大阪は前半21分、MF安部柊斗がダイレクトで後方に繋ごうとした