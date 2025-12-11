【ACL2グループF第6節】(パナスタ)G大阪 2-0(前半0-0)ラチャブリFC<得点者>[G]名和田我空(53分)、山下諒也(78分)<警告>[G]林大地(90分+4)[ラ]シジクレイ(60分)└G大阪がACL2のGL全勝突破!! 高卒ルーキーMF名和田我空が大会2戦連発、ポヤトス体制ラストマッチを勝利で飾る