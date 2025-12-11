11日に横浜アリーナで盛大に行われた25シーズンのJリーグアウォーズだが、開会前に残念なニュースが入ってきた。欠席者を知らせるリリースで、FW鈴木優磨(鹿島)を始め、優勝した鹿島アントラーズからDF関川郁万、DF松本遥翔、MF三竿健斗、MF舩橋佑が体調不良で、MFターレス・ブレーネル、FWエウベル、FWチャヴリッチが帰国したために不在となることが発表になった。それでも鬼木達監督以下、ベストイレブンに選出されたGK早川