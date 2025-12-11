ジュビロ磐田は11日、DFリカルド・グラッサが契約満了に伴い、今季限りでチームを離れることが決まったと発表した。グラッサは2022年、ブラジルのバスコ・ダ・ガマから磐田に加入。CBの主力を担ってJ1通算55試合1得点、J2通算63試合4得点の実績を重ねてきた。グラッサはクラブを通じて長文のコメントを発表している。「シーズン終了、そしてこのユニフォームを着て過ごした4年間が終わりました。私と家族が経験した素晴らし