【ゴチになります26第23戦】横山裕さん＆ムロツヨシさんゴチ後半戦！まだまだ続く宴会芸対決！ゴチもいよいよ残り2戦、、1年ぶりのゴチバンド結成！！果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】和食 清水【住所】東京都港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル新高輪 1F【電話番号】03-3447-1139【営業時間】朝食7：00〜10：00ランチ11：30〜15：00（L.O.14：30）ディナー17：00〜21：30（L.O.