昭和の名選手であり、名コーチでもあった人物がまたひとり、天国へと旅立った。12月9日、高代延博（たかしろ・のぶひろ）さんが、食道胃接合部がんで死去した。71歳だった。奈良県出身の高代さんは、奈良・智弁学園高、法大、東芝と野球の名門を経て、1979年にドラフト1位で日本ハムに入団。1年めからしぶといバッティングと守備で頭角を現し、レギュラーを獲得した。さらに、ダイヤモンドグラブ賞（現ゴールデン・グラブ賞