女優の工藤遥（２６）が１１日、インスタグラムを更新。ＧＡＴＥに所属することを発表した。この日は宣材写真を投稿し「この度、ご縁がありＧＡＴＥに所属する運びとなりました」と報告。「より一層気を引き締め、何事にも真摯に向き合っていきたい思っています。素敵な作品をお届けできるよう、精進して参りますので、引き続き応援よろしくお願い致します」と結んだ。工藤は２０１０年にハロー！プロジェクトの研修生として