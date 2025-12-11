アイ・オー・データ機器は、NASやHDD／SSD、USBメモリといったPC周辺機器など165型番について、2026年1月14日から値上げする。同社はこれまで企業努力と経営の効率化を図り、価格維持に努めてきたが、原材料価格やエネルギー・物流関連費用の高騰が長期にわたっていることなどから、商品の価格改定を決定した。対象商品は下記の通り。今後も商品の安定供給に努めていくとしている。