女性お笑いコンビ「にぼしいわし」の伽説（ときどき）いわしが１１日、都内で初のエッセー本「しょぼくれおかたづけ」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込１９８０円）出版記念トークショーを開催した。今作は、ＷＥＢザテレビジョンで連載中のエッセー「しょぼくれおかたづけ」の掲載作に加え、これまでｎｏｔｅなどに書き溜めていた文章などが収録。出版を迎え、「本出すの早いですよね。１年出せると思ってませんでした。２、３年か