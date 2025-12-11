G大阪―ラチャブリ後半、ヘディングで先制ゴールを決めるG大阪・名和田（右端）＝パナスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は11日、各地で1次リーグ最終節が行われ、既に決勝トーナメント進出を決めているF組首位のG大阪はパナソニックスタジアム吹田でラチャブリ（タイ）に2―0で勝ち、6戦全勝とした。後半8分に右クロスに名和田が頭で合わせ先制。同33分はパスカットした山下が