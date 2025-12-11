「ちふれ 泡洗顔」ちふれグループのちふれ化粧品は、「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」をテーマに、サンリオのキャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした「ちふれ 泡洗顔」を、来年2月27日から全国のドラッグストア、量販店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」、ちふれ公式出品のECモールで数量限定販売する。近年、小学生・中学生を中心とした“キッズスキンケア市場”は、「洗顔料」「化粧