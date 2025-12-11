セイコーウオッチは、＜セイコー 5スポーツ＞から、「ピンクパンサー」とのコラボレーション限定モデルを、来年1月9日から発売する。限定数量は全世界9999本となる。＜セイコー 5スポーツ＞は、1968年に誕生し、半世紀以上にわたって世界中の人々に親しまれ、今なお、機能・デザインの両面で独自の進化を遂げるカジュアルウオッチブランド。多様な価値観が飛び交う現代を象徴する“5つのスタイル”をコンセプトに、多彩なコレクシ