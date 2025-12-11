京都・南座で2026年3月3日から25日まで『花形歌舞伎 特別公演』が開かれる。そこで上演される『曽根崎心中物語』で、お初・徳兵衛を役替りで勤める中村壱太郎、尾上右近がきょう11日に南座で行われた取材会に出席した。【画像】『曽根崎心中物語』チラシ【上演日時詳細】近松門左衛門の代表作の一つでもある『曽根崎心中』を、新演出による『曽根崎心中物語』として上演する。天満屋の遊女・お初と醤油問屋である平野屋の手代